НИИЭФА им. Ефремова планирует получить оборудование для отработки технологий производства СПГ

Научный институт разместил две закупки общим объемом около 840 миллионов рублей

АО "НИИЭФА им. Д.В. Ефремова" (Санкт-Петербург) планирует получить оборудование для отработки технологий средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ).

Для этого научный центр разместил две закупки. Их общий объем составляет около 840 миллионов рублей. Каждый из "лотов" предполагает разработку техдокументации, изготовление и поставку самого оборудования.

Основные направления деятельности НИИЭФА им. Ефремоваэ - это экспериментальные установки для исследований в области управляемого термоядерного синтеза, ускорители заряженных частиц для фундаментальных исследований, ускорители для лучевой терапии и диагностики, томографы, электрофизическая аппаратура медико-биологического назначения.

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