Проект «Безопасный город» продолжает свое развитие

Комитет по госзаказу разместил две закупки общим объемом 1,87 млрд руб

В Санкт-Петербурге продолжаются работы в рамках проекта аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город".

Комитет по госзаказу Северной столицы разместил два закупки общим объемом 1,87 миллиарда рублей. Победители соответствующих аукционов получат право заключить госконтракты на оказание телекоммуникационных услуг по передаче данных с устройств мониторинга в центр обработки и хранения данных.

Каждая из закупок предусматривает лимиты финансирования на 2020-2022 годы.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 9 апреля.

АПК "Безопасный город" представляет собой совокупность комплексов средств автоматизации для решения задач в сфере защиты горожан от чрезвычайных ситуаций, поддержания общественной безопасности, решения других задач. Включает в себя, в частности, городскую систему видеонаблюдения, "Систему-112", комплексную систему обеспечения мониторинга безопасности и др.

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