"Россети Ленэнерго" вложат в развитие инфраструктуры 32,6 миллиардов рублей

На эти деньги построят линии электропередач в Петербурге и Ленобласти и повысят трансформаторную мощность предприятия.

Распределительная сетевая компания "Россети Ленэнерго" планирует вложиться в текущем году в повышение трансформаторной мощности предприятия и строительство линий электропередач в Петербурге и Ленобласти. В работу уйдет порядка 32,6 миллиардов рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Андрея Рюмина.

Введенная трансформаторная мощность составит 1,7 тысяч мегавольт-ампер, а линии электропередачи растянутся на полторы тысячи километров. Кроме того, в этом году планируется ввести в эксплуатацию возводимую подстанцию "Ясень" для присоединения энергопринимающих устройств газпромовской станции "Дивенская" в Кингисеппском районе Ленобласти, подстанцию "Юнтолово" в Приморском районе Петербурга, которая поможет присоединить новые жилые кварталы, и реконструировать сеть внешнего электроснабжения в морском торговом порту "Усть-Луга" в Ленобласти.

К 2030 году распределительные сети "Ленэнерго" напряжением 6-10 кВ в Петербурге и области готовятся оснастить новейшей системой мониторинга состояния и управления. Автоматизация сети позволит ускорить обнаружение дефективных участков сети и его локализацию без вреда другим потребителей района.

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Фото: Россети Ленэнерго / "ВКонтакте"