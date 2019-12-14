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Осужденный экс-глава "Ленэнерго" начнет работать в "Полис групп"
Сегодня, 15:44
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nastya960

Осужденный экс-глава "Ленэнерго" начнет работать в "Полис групп"

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В декабре 2018 года Сорочинского освободили в связи с амнистией и взыскали с него в пользу "Ленэнерго" 228 млн рублей.

В "Полис групп" Дмитрия Смирнова на посту председателя совета директоров сменил экс-директор "Ленэнерго" Андрей Сорочинский. Об этом сообщило АБН. 

Сорочинский должен будет повышать производственный и инвестиционный потенциал, а также способствовать полному переходу на эффективную работу в новых реалиях рынка.

Напомним, ранее Московский районный суд Петербурга приговорил экс-директора "Ленэнерго" Андрея Сорочинского к четырем годам заключения в исправительной колонии общего режима. Его обвинили в превышении полномочий и нанесении компании значительного ущерба.

Уже в декабре 2018 года Сорочинского освободили в связи с амнистией и взыскали с него в пользу "Ленэнерго" 228 млн рублей.

 Андрей Сорочинский руководил "Ленэнерго" с 2010 до начала 2015 года.

Фото: gov.spb.ru

Теги: андрей сорочинский, ленэнерго
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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