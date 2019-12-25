В Новый год будут дежурить более 100 бригад "Ленэнерго"

Численность бригад составит 259 человек.

Аварийно-восстановительные бригады, диспетчеры и специалисты технического обслуживания переведены в особый режим работы перед новогодними праздниками. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике 29 декабря.

В частности, ГУП "ТЭК СПб" обеспечило готовность 72 единиц аварийной и спецтехники. На дежурство заступят 170 бригад. Кроме того, будут работать 29 суточных бригад, 54 дневные бригады, диспетчеры и специалисты технического обслуживания.

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" намерены дежурить круглосуточно. Оперативно-ремонтный персонал обеспечили спецтехникой и аварийным запасом топлива. "Ленсвет" выведет на линию 70 бригад, которые оснастят 39 единицами техники.

На дежурство в ПАО "Россети Ленэнерго" выйдут 118 бригад численностью 259 специалистов. В ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" ежедневно будут работать 102 бригады.

Ранее мы рассказывали о том, что на новогодних праздниках в Петербурге будут работать более тысячи участковых врачей.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербургу