  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Роспотребнадзор рассказал жителям Петербурга, как провести новогодние праздники с пользой для здоровья
Сегодня, 12:59
76
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Роспотребнадзор рассказал жителям Петербурга, как провести новогодние праздники с пользой для здоровья

0 0

Горожанам напомнили, что необходима физическая активность.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу 30 декабря рассказали, как не навредить своему организму в период новогодних праздников.

Горожанам посоветовали "есть с умом". Любимыми блюдами наслаждаться можно и нужно, однако самое важное – количество: небольшие порции в сочетании со здоровой пищей. 

Например: на мероприятии или в гостях сначала наполните наполовину свою тарелку фруктами и овощами, а уже после этого кладите небольшие порции своих любимых блюд.

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу 

Кроме того, петербуржцам напомнили, что необходима физическая активность. К примеру, полезны прогулки по городу, посещение выставок и музеев, игры в снежки, катания с горок и на коньках, лыжах, сноуборде.

Не стоит забывать и про качественный сон. При этом, если спать слишком долго, в течение дня будет ощущаться вялость. Оптимальное время для сна – 8 часов.

Ранее на Piter.TV: кардиолог рассказал, как избежать синдрома "праздничного сердца".

Фото: Piter.TV

Теги: новогодние праздники в петербурге, роспотребнадзор по петербургу
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии