Роспотребнадзор рассказал жителям Петербурга, как провести новогодние праздники с пользой для здоровья

Горожанам напомнили, что необходима физическая активность.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу 30 декабря рассказали, как не навредить своему организму в период новогодних праздников.

Горожанам посоветовали "есть с умом". Любимыми блюдами наслаждаться можно и нужно, однако самое важное – количество: небольшие порции в сочетании со здоровой пищей.

Например: на мероприятии или в гостях сначала наполните наполовину свою тарелку фруктами и овощами, а уже после этого кладите небольшие порции своих любимых блюд. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Кроме того, петербуржцам напомнили, что необходима физическая активность. К примеру, полезны прогулки по городу, посещение выставок и музеев, игры в снежки, катания с горок и на коньках, лыжах, сноуборде.

Не стоит забывать и про качественный сон. При этом, если спать слишком долго, в течение дня будет ощущаться вялость. Оптимальное время для сна – 8 часов.

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Фото: Piter.TV