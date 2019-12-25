Роспотребнадзор рассказал жителям Петербурга, как провести новогодние праздники с пользой для здоровья

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу 30 декабря рассказали, как не навредить своему организму в период новогодних праздников.
Горожанам посоветовали "есть с умом". Любимыми блюдами наслаждаться можно и нужно, однако самое важное – количество: небольшие порции в сочетании со здоровой пищей.
Например: на мероприятии или в гостях сначала наполните наполовину свою тарелку фруктами и овощами, а уже после этого кладите небольшие порции своих любимых блюд.
Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу
Кроме того, петербуржцам напомнили, что необходима физическая активность. К примеру, полезны прогулки по городу, посещение выставок и музеев, игры в снежки, катания с горок и на коньках, лыжах, сноуборде.
Не стоит забывать и про качественный сон. При этом, если спать слишком долго, в течение дня будет ощущаться вялость. Оптимальное время для сна – 8 часов.
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Фото: Piter.TV
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