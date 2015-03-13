Кардиолог рассказал, как избежать синдрома "праздничного сердца"

Врач назвал симптомы неприятного состояния, которое может возникнуть при злоупотреблении алкоголем.

К сожалению, новогодние праздники могут принести не только радость, подарки и веселье, но и риск для здоровья из-за излишнего употребления алкоголя в течение нескольких дней. Некоторые люди, погрузившись в праздничную атмосферу, не осознают, сколько они уже выпили. Кардиолог Тосненской клинической межрайонной больницы Александр Голубцов рассказал Piter.tv, что у здоровых людей из-за употребления больших доз алкоголя может возникнуть синдром "праздничного сердца".

Состояние характеризуется острым нарушением сердечного ритма, чаще всего развитием пароксизма фибрилляции предсердий. При этом состоянии люди жалуются на учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца, одышку, головокружение, тянущие боли в левой половине груди.

Любые алкогольные напитки могут вызвать синдром "праздничного сердца". Надо всегда помнить меру и не смешивать напитки разной крепости. Многие люди выпивают несколько дней подряд, этого делать нельзя. Александр Голубцов, кардиолог Тосненской клинической межрайонной больницы

Разрешается выпить в праздник максимум 200 мл вина или 50 мл крепкого напитка. Но как отметил кардиолог, лучше и вовсе отказаться от алкоголя и встретить Новый год в трезвости. Тогда утром и болеть ничего не будет.

Чтобы избежать синдрома "праздничного сердца", нужно соблюдать умеренность в потреблении горячительных напитков, есть меньше жирного и острого, плотно поесть перед поднятием бокалов и вести здоровый образ жизни.

Для профилактики возникновения синдрома "праздничного сердца" нужно пить много негазированной щелочной воды, принимать витамин С или есть продукты, богатые этим витамином. Врач рекомендует квашеную капусту или рассол.

Если данное состояние не проходит самостоятельно, необходимо обратиться за медицинской помощью. Кроме того, врачей нужно вызвать в случае возникновения болей в области сердца, появлении выраженной одышки в покое, снижении артериального давления. Александр Голубцов, кардиолог Тосненской клинической межрайонной больницы

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Фото: Piter.tv