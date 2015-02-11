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Врачи рассказали, как не опьянеть в Новый год
Сегодня, 12:05
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Врачи рассказали, как не опьянеть в Новый год

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Специалисты рекомендуют перед поднятием бокалов съесть картофель.

Врачи напоминают жителям Петербурга, что в Новый год важно помнить о мере потребления алкоголя. После выпитого бокала самоконтроль снижается, остановиться сложнее, опьянение все ближе. Об этом сообщили  в пресс-службе Городского центра медицинской профилактики.

Специалисты советуют съесть картофель перед тем, как выпить. Это поможет  замедлить процесс опьянения. Если праздник начать с поднятия бокалов, то этот способ не поможет. Алкоголь можно пить только после того, как поел. 

Согласитесь, так себе Новый год с картошкой. Поэтому контролируйте процесс. И тогда масса впечатлений и положительных эмоций вам гарантирована!

Городской центр медицинской профилактики 

Ранее на Piter.tv: в Роспотребнадзоре рассказали, сколько дней можно есть новогодние салаты.

Фото: Pxhere

Теги: алкоголь, здоровье, новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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