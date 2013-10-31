В Роспотребнадзоре рассказали, сколько дней можно есть новогодние салаты

Врачи не рекомендуют есть холодные блюда из овощей, которые приготовили 18 часов назад.

В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как не отравиться салатом с праздничного стола. Важно соблюдать правила хранения блюда. Любой салат является благоприятной средой для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые могут вырабатывать токсины. Если салат хранился неправильно, это может привести к тяжелому пищевому отравлению. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Срок годности салата зависит от рецепта. Но врачи не рекомендуют есть холодные блюда из овощей, которым больше 18 часов. Заправленные салаты хранятся еще меньше. Соусы, сметана и майонез ускоряют процесс разложения микробов, из-за чего блюда с заправкой нужно съесть за 12 часов. Потом их следует выбросить. Врачи рекомендуют заправлять салаты только перед подачей на стол.

Нельзя оставлять заправленный салат на столе на всю ночь. Блюда необходимо убрать в холодильник. Рекомендуется хранить салаты при температуре от +2 до +6 градусов.

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