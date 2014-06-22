Петербуржцам предложили рецепт "Шубы" в гавайском стиле

В таком салате меньше калорий.

Селедка под шубой есть почти на каждом новогоднем столе, но если в привычном исполнении она уже приелась, можно попробовать приготовить новогодний салат по-новому. Бренд-шеф Ксения Кибало в эфире телеканала "Санкт-Петербург" показала новый рецепт салата.

Ингредиенты:

– Рис круглозерный отварной

– Лосось слабосоленый

– Авокадо

– Свежий огурец

– Ореховый соус

– Смесь черного и белого кунжута

Как приготовить:

Рис отварить, авокадо нарезать кубиком (можно сбрызнуть лимонным соком, чтобы фрукт не потемнел), огурец нарезать соломкой с помощью овощечистки, лосось мелким кубиком. Для орехового соуса: растительное масло, кунжутные семена, арахис.

Далее нужно поставить кольцо в центр тарелки и выкладывать все ингредиенты слоями. Рис – лосось – авокадо – ореховый соус – затем повторить все слои и финальным должен стать слой риса. Украсить салат можно огурцами, нарезанными овощечисткой.

Фото: pxhere