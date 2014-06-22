Петербуржцам предложили рецепт "Шубы" в гавайском стиле

Селедка под шубой есть почти на каждом новогоднем столе, но если в привычном исполнении она уже приелась, можно попробовать приготовить новогодний салат по-новому. Бренд-шеф Ксения Кибало в эфире телеканала "Санкт-Петербург" показала новый рецепт салата.
Ингредиенты:
– Рис круглозерный отварной
– Лосось слабосоленый
– Авокадо
– Свежий огурец
– Ореховый соус
– Смесь черного и белого кунжута
Как приготовить:
Рис отварить, авокадо нарезать кубиком (можно сбрызнуть лимонным соком, чтобы фрукт не потемнел), огурец нарезать соломкой с помощью овощечистки, лосось мелким кубиком. Для орехового соуса: растительное масло, кунжутные семена, арахис.
Далее нужно поставить кольцо в центр тарелки и выкладывать все ингредиенты слоями. Рис – лосось – авокадо – ореховый соус – затем повторить все слои и финальным должен стать слой риса. Украсить салат можно огурцами, нарезанными овощечисткой.
Фото: pxhere
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