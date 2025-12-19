Полиция пришла с обысками в офис "Россети Ленэнерго" в Петербурге

Выявлена схема взяток при подключении к электросетям.

Экономическая полиция Санкт-Петербурга провела обыски в офисе компании "Россети Ленэнерго" в рамках расследования дела о посредничестве во взяточничестве при подключении объектов к электросетям. Об этом сообщила пресс-служба "Россетей Ленэнерго".

Следственные действия связаны с выявлением схемы передачи денежных средств за ускоренное оформление технологического присоединения. По версии следствия, посредник по фамилии Иващенко получал деньги от представителей бизнеса и передавал их сотрудникам энергокомпании за содействие в ускорении процедур.

В одном из эпизодов сумма в размере 350 000 рублей была передана за подключение коммерческого помещения, в котором планировалась деятельность компании по продаже оборудования. В другом случае 190 000 рублей предназначались за ускоренное подключение рекламных конструкций, принадлежащих рекламной компании "Рим.М".

Утром 21 января обыски прошли по адресам проживания предполагаемых участников схемы, а также в офисе компании и в служебных помещениях "Россетей Ленэнерго". В следственные органы доставлены два человека. По данным правоохранительных органов, в круг подозреваемых входят более пятнадцати лиц. По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "б" части третьей статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за посредничество во взяточничестве.

