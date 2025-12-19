  1. Главная
С предпринимателя из Ленобласти взыскали почти 1 млн рублей за незаконное потребление электроэнергии
Сегодня, 14:45
Так как урегулирование вопроса в досудебном порядке не привело к желаемому результату, компания обратилась в судебные инстанции, требования которой были полностью поддержаны судом.

Компания по аренде и управлению объектами недвижимости во Всеволожском районе Ленинградской области использовала электроэнергию без законных оснований в поселении имени Свердлова. Представители "Россети Ленэнерго" выявили факт несанкционированного подключения и приняли соответствующие меры, пишет "Петербургский дневник". 

Выяснилось, что собственник недвижимости, незаконно подключившийся к электроснабжению, обязан выплатить компенсацию в размере более 900 тысяч рублей. Электроснабжение указанного объекта было прекращено, владельцу подробно объяснили процедуру правильного подключения и необходимость заключить договор на поставку электроэнергии. Размер компенсации определен в соответствии с российским законодательством. Так как урегулирование вопроса в досудебном порядке не привело к желаемому результату, компания обратилась в судебные инстанции, требования которой были полностью поддержаны судом.

Стоимость несанкционированного пользования электроэнергией намного выше, чем при правильном оформлении услуг. Нарушителя могут привлечь к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ, предусматривающей штрафы от 10 до 15 тысяч рублей для частных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей для организаций. Повторное нарушение грозит физическим лицам штрафом от 15 до 30 тысяч рублей, юридическим – от 300 до 400 тысяч рублей.

Фото: Pxhere

