Спасатели сняли с деревьев котенка и трех воронят

Спецоперации прошли в День Победы, 9 мая.

Днем 9 мая спасатели из центра "Кошкиспас" сняли с деревьев котенка, кота и трех воронят. Об этом стало известно из соцсетей центра.

На проспекте Юрия Гагарина котенок пять дней сидел на дереве. Котенок сидел невысоко, но далеко от удавки: пришлось стряхивать и ловить тентом. Приземлившись, котенок сбежал и снова забрался на дерево, но на этот раз уже высоко. Поймали удавкой, спеленали и отдали на передержку. Теперь котенок ищет хозяев и дом.

Следующая заявка поступила с проспекта Маршала Захарова. Там в гнезде были одни трое воронят. Сообщили, что взрослые птицы не прилетали сутки. Рядом с деревом лежали два тельца ворон. Выхаживать сирот вызвался заявитель.

А чтобы снять кота с набережной Обводного канала пришлось вызвать пожарных и воспользоваться лестницей: уж слишком высоко забрался кот. Спасенного животного передали хозяину.

Ранее мы писали, что компания ребят и пожарные спасли застрявшего в окне кота.

Фото: "КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум" / Вконтакте