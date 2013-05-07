В Ленинградской области ожидается штормовой ветер

Как рассказали в ведомстве, порывы ветра будут достигать 15 м/с.

В воскресенье, 23 мая, спасатели предупредили жителей Ленобласти об ухудшении погоды. Так, грядущая неделя начнется с сильных ветров. Об этом сообщили ГУ МЧС России по Петербургу и области.

Как рассказали в ведомстве, порывы ветра будут достигать 15 м/с, что создает риски обрыва проводов, падения деревьев и обрушения шатких конструкций.

Ранее Piter.tv писал, что в Ленобласти водитель без прав слетел в кювет. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В беседе с полицейскими он ругался, что не смог уйти от погони.

Фото: Piter.tv