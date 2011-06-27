В Ленобласти водитель без прав слетел в кювет

Сегодня, 23 мая, в Ломоносовском районе Ленобласти пьяный автолюбитель слетел в кювет, когда пытался скрыться от инспекторов. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Ранним утром, примерно в 5:30, злостного нарушителя настигли сотрудники дорожной инспекции, но 32-летний водитель Renault решил не сдаваться и попробовал уйти от погони. Поймали мужчину в Аннино, когда тот не справился с управлением и угодил в кювет. Задержанный не пострадал, а машина серьезно повредилась.
Выяснилось, что водитель еще в прошлом году лишился прав. Теперь его ждет уголовный кодекс.
Известно, что нарушитель работает строителем, часто выпивает.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге обвинили 24-летнего таксиста в убийстве местного жителя.
Фото: pixabay // "Дорожный инспектор"
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