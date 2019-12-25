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После зимы к петербургской дамбе начали слетаться птицы
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После зимы к петербургской дамбе начали слетаться птицы

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Горожане могут наблюдать лебедей, чаек и уток на оттаявших участках мелководья.

К городской дамбе начали слетаться стаи птиц. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе дирекции Комплекса защитных сооружений.

Горожане могут наблюдать лебедей, чаек и уток на оттаявших участках мелководья. Скоро вернутся полярные крачки, которые занесены в Красную книгу Ленинградской области.

Специалисты отмечают, что на дамбе пернатые обустраивают гнезда. В местах гнездования дирекция КЗС приостанавливает производство механизированных работ. Работы с привлечением тяжёлой техники, выкашивание наземной растительности и пешие обходы переносятся на более позднее время.

Ранее в тоннеле петербургской дамбы на неделю ограничат движение. Возможна полная остановка движения.

Фото: пресс-служба Смольного
 

Теги: гнездование, дамба, птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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