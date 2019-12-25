В тоннеле петербургской дамбы на неделю ограничат движение

Возможна полная остановка движения.

На внутреннем кольце КАД на дамбе ограничат движение на 4 дня. Об этом предупредила пресс-служба комплекса Дирекции защитных сооружений.

В Невском транспортном отсеке будут идти регламентные и ремонтно-восстановительные работы. Ограничения будут действовать в период с 18 по 22 апреля. Возможна остановка движения на 7-10 минут на время вводы и вывода подъемной техники.

Водителям приносят извинения за временные неудобства.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге могут убрать дорожные знаки, запрещающие парковку на двух сторонах улиц.

Фото: Дирекция КЗС