В центре Петербурга перекроют Казанскую улицу ради христианской святыни с Корфу

Сама святыня будет находиться в Казанском кафедральном соборе все пять дней.

С ночи 27 августа и до вечера 31 августа автомобилистам придется искать пути объезда центра города. Как сообщает Комитет по транспорту, ограничения введены для обеспечения безопасности паломников, прибывающих к деснице святителя Спиридона Тримифунтского с греческого острова Корфу.

Под полный запрет остановки попадут Казанская улица (на отрезке от Невского проспекта до одноименной площади) и прилегающая часть Казанской площади у дома №2.

Сама святыня будет находиться в Казанском кафедральном соборе все пять дней. Доступ для почитания откроется 27 августа, вход для верующих организован с Казанской улицы.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге введут временные ограничения движения из-за "Ночного забега".

Фото: Piter.TV