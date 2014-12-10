В Петербурге введут временные ограничения движения из-за "Ночного забега"

Непосредственно проезд для машин закроют раньше – с 18:00 до 23:59.

Движение автомобилей на Крестовском острове будет ограничено 22 августа. Как сообщает Комитет по транспорту Санкт-Петербурга, временные изменения связаны с проведением Всероссийских соревнований по легкой атлетике "Ночной забег".

С полуночи и до конца суток (00:00–23:59) под полный запрет попадут остановка и стоянка транспорта на Северной дороге, набережной Гребного канала, набережной Мартынова (до дома №38), проезде к Яхтенному мосту, Южной дороге (от парковки Р2 "Газпром Арены"), Футбольной и Велосипедной аллеях. Стоянка также будет запрещена на Центральной аллее.

Непосредственно проезд для машин закроют раньше – с 18:00 до 23:59. В этот период нельзя будет двигаться по всему перечисленному списку улиц, а также по Теннисной аллее и участку Центральной аллеи от Футбольной до Велосипедной.

Ранее мы сообщили о том, что с 19 августа движение ограничат в Московском и Невском районах.

Фото: Telegram / Пиотровский Online