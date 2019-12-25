В Петербурге могут убрать дорожные знаки, запрещающие парковку на двух сторонах улиц

Кирилл Поляков отметил, что он солидарен с теми петербуржцами, которые направили данное предложения в комитет.

Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков дал поручение проработать вопрос изменения схемы установки дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку по обе стороны проезжей части в один и тот же временной интервал. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

С такой просьбой в комитет обратились жители Петроградского и Василеостровского районов. Они столкнулись с тем, что автомобилисты не могут припарковаться ни на одной из сторон движения.

Кирилл Поляков отметил, что он солидарен с теми петербуржцами, которые направили предложения в комитет. Поэтому схема установки дорожных знаков будет пересмотрена.

Одну полосу движения перекроют на участке внешнего кольца КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей.

Фото: Piter.tv