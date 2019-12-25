Одну полосу движения перекроют на участке внешнего кольца КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей

Специалисты будут проводить работы по уборке смёта.

С 15 по 22 апреля на КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей будет перекрыта третья полоса движения. По первой и второй полосам введут ограничение скорости до 50 км/ч. Отметим, что на данном участке дороги всего три полосы движения. О нововведениях сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Изменения связаны с проведением работ по уборке смёта. Уточняется, что специалисты будут очищать территорию указанного участка КАД с 18 по 12 километр. Уборку планируют вести круглосуточно, в две смены.

Водителей попросили обращать внимание на дорожные знаки, водоналивные барьеры, световую сигнализацию и табло.

Ранее на Piter.tv: транспортная реформа обернулась новыми расходами для петербуржцев.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"