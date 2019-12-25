В Петербурге спасли провалившихся в водослив птенцов лысухи

Малыши не пострадали и убежали к маме, как только оказались на земле.

В минувшую субботу, 27 июня, спасателям петербургского "Кошкиспаса" пришлось потрудиться на пруду на улице Чекистов. Как сообщается в официальной группе спасателей "ВКонтакте", помощь понадобилась птенцам лысух – малыши провалились в водослив.

По словам спасателей, тот водослив часто становится ловушкой для птиц и зверей, кроме того, в проемах незакрытых решеток часто веселятся и катаются на воде утки. Три вымокших птенца лысух оказались под потоком воды на глубине пять метров, один из малышей норовил уплыть в трубу сбоку. Спасатели сачком на веревке прижали птичек в противоположный угол, чтобы никто ненароком не пропал в трубе, а затем подхватили двух птенцов разными сачками. По словам спасателей, сачки немного запутались, поэтому уже на земле один из освободителей получил по рукам клювами и когтистыми лапами.

Спасатели признались, что во время операции по вызволению лысух из водослива им множество раз пришлось "искупаться" под водопадом дурно пахнущей воды и промочить длинные болотные сапоги. Третьего птенца спасатель подхватила в трубе.

Вот он, сидит, жмется к бетонной стенке. <...> Метров через шесть включила свет - птенц впереди, с его перепончатыми лапами по камням скакать неудобно. Этот на вид тощий суповой набор к счастью не двинулся дальше, а с возмущенным чириканьем пытался забраться на гнутую стенку трубы. Подхватила в сетку и обратно. "Кошкиспас"

Спасёныши незамедлительно убежали к матери, никто из птенцов не пострадал.

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Фото: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум / "ВКонтакте"