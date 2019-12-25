В Лужском районе сбили двух лисят

Их оставили на дороге.

В Лужском районе Ленобласти водители обнаружили на трассе сбитых лисят. Пост о данном инциденте был опубликован в социальных сетях ранним утром 29 июня.

Автор поста отметил, что это не первый случай, когда лисята оказываются под колесами в районе деревни Залустежье в Осьминском сельском поселении.

Водитель, написавший пост отметил, что ему очень жалко животных, но в случае такой ситуации, попросил всё же убирать останки с проезжей части.

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Фото: ВК/ Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург