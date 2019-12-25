В Пушкине погиб лось, распоровший себе живот об острые пики забора

Животному пытались помочь специалисты, однако уже было поздно.

В воскресенье, 28 июня, в Пушкине погиб заблудившийся лось. В сети появились фотографии с места происшествия.

Днем жители города заметили лося на проезжей части Кадетского бульвара. Вечером животное забежало на территорию Колонистского пруда, где его начали фотографировать люди. В результате лось испугался и перепрыгнул через ограду бывшего детского туберкулезного диспансера. Забор был высокий с острыми пиками, которыми он распорол себе живот.

Очевидцы бросились на помощь животному, начали звонить в различные службы и вызвали ветеринара. Прибывший на место происшествия специалист пытался сделать инъекцию перепугавшемуся животному, однако получил копытом в челюсть.

Спустя два часа приехали сотрудники МЧС. С их помощью удалось накрыть лося покрывалом, чтобы он успокоился, и сделать животному укол, но наркоза не хватило. По словам очевидцев, было уже поздно, и лось погиб на месте.

Ветеринар рассказал, что это была девочка 2-3 лет. В течение первых 15 минут ее можно было спасти.

Ранее жителей Петербурга и Ленобласти предупредили об активности лосей в жару.

Фото: ВКонтакте / Пушкин - Царское Село | Павловск