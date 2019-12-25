Жителей Петербурга и Ленобласти предупредили об активности лосей в жару

Животные выходят из леса на дороги, спасаясь от зноя и насекомых.

Специалисты Росприроднадзора предупредили жителей Петербурга и Ленобласти об активности лосей в жаркую погоду. Животные выходят на открытое пространство и дороги, спасаясь от зноя и насекомых. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В этот период времени водителям стоит быть предельно осторожными. Из-за высоких температур лоси все чаще стали выходить на проезжую часть. Также в лесных массивах увеличилось количество насекомых, которые кусают животных, в том числе лосей.

Представители ведомства просят автомобилистов соблюдать скоростной режим, особенно в тех местах, где стоит предупредительный знак о возможном появлении диких животных. Кроме того, стоит быть бдительными в утреннее и вечернее время. Если вы увидите на дороге зверя, лучше дождитесь, пока он скроется в лесу.

Согласно закону "О животном мире", в случае гибели животного виновному придется возместить ущерб государству. Один сбитый лось обойдется водителю в 80 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что петербуржец решил посоревноваться в скорости с лосем.

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