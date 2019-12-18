Видео: петербуржец решил посоревноваться в скорости с лосем

По всей видимости, животное заблудилось.

Лось заблудился в городе Колпино и выбежал на проезжую часть. Видео было опубликовано 17-го июня в социальных сетях.

Петербуржец заснял животное во время движения на автомобиле. Лось мчался по тротуару у зеленой зоны, затем выбежал на "встречку", пересек перекресток и двинулся в сторону леса. Других машин в это время на проезжей части не было, поэтому дорожно-транспортных происшествий не произошло.

Ранее жители Приморского района заметили лосей у себя под балконом.

Видео: vk.com/unreleased_dtp