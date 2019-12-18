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Видео: петербуржец решил посоревноваться в скорости с лосем

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По всей видимости, животное заблудилось.

Лось заблудился в городе Колпино и выбежал на проезжую часть. Видео было опубликовано 17-го июня в социальных сетях. 

Петербуржец заснял животное во время движения на автомобиле. Лось мчался по тротуару у зеленой зоны, затем выбежал на "встречку", пересек перекресток и двинулся в сторону леса. Других машин в это время на проезжей части не было, поэтому дорожно-транспортных происшествий не произошло. 

Ранее жители Приморского района заметили лосей у себя под балконом. 

Видео: vk.com/unreleased_dtp

Теги: животное, лось
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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