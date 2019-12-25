В Пушкине заметили напуганного лося

Автор сообщения задался вопросом, откуда могло появиться животное.

В Петербурге в очередной раз заметили лося. В этот раз его увидели в Пушкине. Об этом сообщил очевидец в социальных сетях.

Животное находилось на проезжей части на Кадетском бульваре. По словам свидетеля, оно было очень напугано.

Ранее заблудившегося лося заметили в Колпине. Животное бежало быстрее, чем двигался легковой автомобиль. В связи с этим пользователи решили пошутить, что лось прибежал в Пушкин именно оттуда.

Специалисты Росприроднадзора предупредили жителей города и области об активности лосей в жару.

Фото: pixabay.com, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK