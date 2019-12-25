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Болгария открыла границы для некоторых россиян
Сегодня, 11:43
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lesjasap

Болгария открыла границы для некоторых россиян

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С 16 июля страну смогут посещать граждане ЕС и третьих государств за отдельными исключениями.

Болгария открыла границы для некоторых россиян и граждан других стран. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.  Местный Минздрав считает, что с 16 июля на территорию Болгарии могут въезжать жители Евросоюза, за исключением жителей Швеции и Португалии. Приехать в страну смогут граждане Великобритании и Северной Ирландии, а также жители 21 государства за пределами ЕС.

Под определенной категорией въезжающих Болгария имеет в виду членов семей граждан Болгарии, лиц с видом на жительство в стране и странах ЕС, медработников, дипломатов и сезонных работников, задействованных в транспортных перевозках. На въезде в страну они будут должны предоставить справку об отсутствии коронавируса. Альтернативой станет прохождение двухнедельного карантина.

Таким образом, для россиян, которые хотят посетить Болгарию с целью туризма, границы Болгарии, как и общие внешние границы ЕС, остаются закрытыми

сообщение АТОР

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян.

Теги: болгария, европа, открытые границы, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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