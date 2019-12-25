Туроператоры России рассказали, когда ждут иностранных туристов

Рестарт туристического потока в РФ восстановится только в 2021 году.

В Ассоциации туроператоров России рассказали, когда следует ждать иностранных туристов. В АТОР объяснили, что поток путешественников вряд ли будет восстановлен в 2020 году. Рестарт въездного туризма в РФ ожидается со следующего года.

Эксперты отметили, что Роспотребнадзор отменил обязательную 14-дневную самоизоляцию приезжающих, если у них есть документ об отрицательном тесте на наличие коронавируса. В АТОР считают, что ослабление мер связано со скорым возобновлением международного авиасообщения. Однако речи о въездном туризме пока не идет.

Управляющий директор туроператора по приему иностранцев Игорь Кузьмин объяснил, что бронирования в Россию переносятся на 2021 год. В текущем году туроператоры смогут восстановить только бизнес-путешествия после снятия ограничений по полетам. Приехать смогут также иностранные спортсмены, если будут разрешены международные соревнования.

Для приезжающих в Крым туристов вернули ограничения.