С 14 июля туристы должны будут показывать справки об отсутствии коронавируса в санаториях.

Для приезжающих в Крым туристов вернули ограничения. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе. Эксперт рассказала, что санатории региона снова будут требовать от путешественников справки об отсутствии коронавируса. На данном условии настояли в местном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, что ранее данное требование было отменено на федеральном уровне. С 14 июля оно вводится на региональном уровне. Справка потребуется для постояльцев, которые решат остановиться в санаториях Крыма и Севастополя. Заведениям также было рекомендовано проводить регулярное тестирование сотрудников на коронавирус.

В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны.