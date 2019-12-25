В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны

Пока что в списке восемь государств.

В Ассоциации туроператоров России назвали готовые принимать российских туристов страны. Пока в списке восемь государств, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Она добавила, что эти страны готовы принимать российских туристов на довольно необременительных условиях. Речь идёт о Турции, Кубе, Доминикане, Мексике, Мальдивах, Хорватии, Египте и Объединённых Арабских Эмиратах. Большинство из них будут требовать от приезжающих россиян только справку от коронавируса.

Ломидзе отметила, что открытость этих стран ещё не означает, что российские туристы смогут туда долететь.

Но эти страны уже готовы принимать россиян прямо сейчас. Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР

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