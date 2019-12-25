Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал "Аэрофлот" помочь развитию внутреннего туризма и для этого сделать тарифы на перевозку пассажиров по стране "разумными". Об этом глава кабмина говорил на встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым.

Обратите особое внимание на развитие туризма этим летом. Михаил Мишустин, премьер-министр России

По его словам, правительство делает довольно много для поддержки специальных мест. Он надеется, что при выходе "Аэрофлота" на международный рынок многие из внутренних маршрутов сохранятся.

Ранее Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году.