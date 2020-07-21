ВС Греции приведены в повышенную боевую готовность из-за действий Турции

Гидрографическая служба Антальи начала исследования восточнее и южнее Кастелоризо. Они продлятся до 2 августа.

Вооруженные силы Греции приведены в повышенную боевую готовность из-за действий Турции. Об этом сообщает газета "Катимерини".

В этой связи, Анкара направила в этот район исследовательское судно Oruc Reis. Также власти отдали приказ по всей стране привести в боевую готовность вооруженные силы Турции. Они утверждают, что за последние несколько часов на военно-морской базе Аксаз вышло 15 кораблей. Жители Афин обеспокоены подобным положением вещей.

Начальник генштаба национальной обороны Константинос Флорос вернулся в Афины. Греция считает, что Реджеп Тайип Эрдоган ускоряет развитие событий в регионе. На это указывает ряд признаков, из-за которых Афины подготовились к общему кризису.

Ранее мы сообщили, что Аваков оценил состояние захваченных в автобусе заложников.

Видео: Youtube/LeLo CaNa Productions