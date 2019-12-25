Террорист едва не попал в голову заместителю главы Национальной полиции Украины Евгению Ковалю.

Пролетевшая над головой полицейского пуля террориста в Луцке попала на видео. Ролик в собственном Facebook-аккаунте разместил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко. На кадрах видно, что из салона транспортного средства раздается выстрел, после чего пуля пролетает над головой офицера правоохранительных органов.

То, что все закончилось без жертв — это счастье, удача и результат эффективных переговоров. На видео выстрел, который сделал террорист, у которого не выдержали нервы Антон Геращенко, заместитель главы МВД Украины

На данный момент известно, что первым к автобусу с террористом подошел первый заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль. Он передал воду для заложников. Геращенко считает, что за свой поступок офицер заслуживает государственной награды.

Зеленский рассказал о разговоре с захватившим заложников в Луцке.