Максим Кривош сам вышел из автобуса.

Украинский спецназ пропустил момент сдачи террориста. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале "Украина 24/7". На кадрах видно, что террорист по имени Максим Кривоша самостоятельно выходит из автобуса, после чего около минуты стоит у транспортного средства.

Представители СМИ заявили, что вскоре после этого к мужчине подъехал бронетранспортер со спецназовцами. В этот момент очевидцы услышали взрыв, после чего бойцы подразделения пошли на штурм автобуса.

Напомним, что Максиму Кривошу (ранее представлявшегося как Максим Плохой) днем 21 июля удалось взять в заложники людей в автобусе в центре украинского города Луцк.

Twitter и Youtube удалили аккаунты захватчика заложников в Луцке. Захвативший автобус с заложниками украинец выдвинул требования Зеленскому.

Видео: Telegram/ Украина 24/7