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Twitter и Youtube удалили аккаунты захватчика заложников в Луцке

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Учетные записи в соцсетях Максима Плохого недоступны.

Социальные сети Twitter и Youtube удалили аккаунты захватчика заложников в Луцке. Ранее в собственных аккаунтах Максим Плохой публиковал свои требования к украинским властям и видеообращение, на котором он сидит с автоматом. Действие учетной записи  в Twitter приостановлено, а YouTube-платформа удалила канал.

Напомним, что в центре украинского города Луцк мужчина захватил автобус с пассажирами. В транспортном средстве находится около 20 заложников. При себе у преступника есть оружие и взрывчатка.

В национальной полиции области заявили, что настоящее время злоумышленника -  Максим Кривош. Замглавы МВД Украины написал в Facebook-аккаунте, что преступник является уроженцем России. В его отношении возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Подозреваемый также угрожает взорвать еще один автобус в людном месте Луцка в случае штурма со стороны силовиков.

Захвативший автобус с заложниками украинец открыл стрельбу и бросил гранату.


Видео: Telegram/ Страна.ua

Теги: twitter, youtube, заложники, захват автобуса, луцк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Мировые новости, События на Украине,

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