Учетные записи в соцсетях Максима Плохого недоступны.

Социальные сети Twitter и Youtube удалили аккаунты захватчика заложников в Луцке. Ранее в собственных аккаунтах Максим Плохой публиковал свои требования к украинским властям и видеообращение, на котором он сидит с автоматом. Действие учетной записи в Twitter приостановлено, а YouTube-платформа удалила канал.

Напомним, что в центре украинского города Луцк мужчина захватил автобус с пассажирами. В транспортном средстве находится около 20 заложников. При себе у преступника есть оружие и взрывчатка.

В национальной полиции области заявили, что настоящее время злоумышленника - Максим Кривош. Замглавы МВД Украины написал в Facebook-аккаунте, что преступник является уроженцем России. В его отношении возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Подозреваемый также угрожает взорвать еще один автобус в людном месте Луцка в случае штурма со стороны силовиков.

Захвативший автобус с заложниками украинец открыл стрельбу и бросил гранату.



Видео: Telegram/ Страна.ua