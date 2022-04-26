Петербургского провайдера оштрафовали на 250 тысяч рублей за доступ к YouTube

Мировой суд привлек к ответственности ООО "ТИНКО" за нарушение требований по пропуску трафика. Компания не обеспечила фильтрацию через технические средства противодействия угрозам.

Мировой судья судебного участка №178 Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении ООО "ТИНКО" к административной ответственности по части 1 статьи 13.42.1 КоАП РФ.

Согласно материалам дела, 7 декабря 2025 года в 08:41 компания нарушила требования Федерального закона "О связи". Нарушение выразилось в несоблюдении правил пропуска трафика: организация не обеспечила прохождение интернет-трафика через технические средства противодействия угрозам, установленные на ее сети связи. В ходе мониторинга, проведенного Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования с использованием системы "Ревизор", был зафиксирован факт доступности к ресурсу YouTube. При этом сессии на технических средствах противодействия угрозам отсутствовали.

Представитель Управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу в судебном заседании пояснила, что материалы мониторинга подтвердили факт прохождения трафика в обход установленного оборудования.

Суд, руководствуясь принципами справедливости и соразмерности наказания, принял решение снизить размер штрафа ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи. В итоге сумма взыскания составила 250 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV