Петербуржец задолжал собственному ребенку более 200 тыс. рублей алиментов

В четверг, 19 марта, сотрудники уголовного розыска регионального Главка задержали на улице Седова 44-летнего жителя Петербурга, который находился в федеральном розыске. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ ("неуплата средств на содержание детей"). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Задержанный умышленно уклонялся от уплаты алиментов, в результате чего у него образовалась задолженность в размере 229 655 рублей. После задержания он был передан инициатору розыска в УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Piter.TV