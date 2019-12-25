Брошенная из автобуса по силовикам граната не сдетонировала.

Захвативший автобус с заложниками украинец открыл стрельбу и бросил гранату. Об этом сообщили местные журналисты из УНИАН. Они сослались на информацию, предоставленную департаментом уголовного розыска Национальной полиции страны.

По данным правоохранительных органов, преступник, который держит пассажиров общественного транспорта в Луцке, совершил два выстрела в направлении силовиков. После этого мужчина кинул в оперативников гранатой, которая не сдетонировала.

На данный момент на месте инцидента находятся все подразделения МВД Украины. Служба безопасности страны работает по плану Бумеранг". Злоумышленник называет себя именем Максима Плохого. Представители СМИ выяснили, что ранее мужчина был судим. Об этом он писал в своей книге "Философия преступника".

Захвативший автобус с заложниками украинец выдвинул требования Зеленскому.