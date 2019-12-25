Владимир Зеленский заявил, что держит под контролем ситуацию в Луцке. Об этом президент Украины заявил во время брифинга в Киеве. Политик добавил, что с преступником ведутся переговоры.
Я знаю все детали. Я общаюсь с нашими специалистами. Работают профессионалы, делают все, чтобы освободить наших заложников
Владимир Зеленский, президент Украины
Политик заметил, что не может раскрыть подробности, так как сейчас оперативники ведут переговоры с человеком, который взял заложников в плен.
Напомним, что в центре Луцка мужчина, называющий себя Максимом Плохим, взял под контроль автобус с пассажирами. В транспортном средстве находится около 20 человек. У преступника с собой имеется оружие и взрывчатка.
Захвативший автобус с заложниками украинец открыл стрельбу и бросил гранату. Глава МВД Украины вылетел в Луцк, где захвачены заложники.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все