Ранее преступник выдвинул требования к властям Украины.

Владимир Зеленский заявил, что держит под контролем ситуацию в Луцке. Об этом президент Украины заявил во время брифинга в Киеве. Политик добавил, что с преступником ведутся переговоры.

Я знаю все детали. Я общаюсь с нашими специалистами. Работают профессионалы, делают все, чтобы освободить наших заложников Владимир Зеленский, президент Украины

Политик заметил, что не может раскрыть подробности, так как сейчас оперативники ведут переговоры с человеком, который взял заложников в плен.

Напомним, что в центре Луцка мужчина, называющий себя Максимом Плохим, взял под контроль автобус с пассажирами. В транспортном средстве находится около 20 человек. У преступника с собой имеется оружие и взрывчатка.

Захвативший автобус с заложниками украинец открыл стрельбу и бросил гранату. Глава МВД Украины вылетел в Луцк, где захвачены заложники.