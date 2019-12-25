Президент Украины смог поговорить с террористом около 7-10 минут.

Владимир Зеленский рассказал о разговоре с захватившим заложников в Луцке. Об этом политик рассказал в интервью для местного издания "Украинская правда". По словам лидера страны, ему удалось пообщаться с террористом около 7-10 минут, хотя до этого преступник не разговаривал ни с кем дольше 10-15 секунд.

Мы договорились, что он сделает первый шаг. Он отпустит нескольких наших людей. Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф Владимир Зеленский, президент Украины

По словам политика, террорист согласился отпустить троих человек. После этого президент Украины записал видеообращение, как этого хотел преступник. Согласно соглашению, террорист выпустил людей спустя полчаса после того, как ролик появился в сети.

Напомним, что 21 июля в центре города Луцк мужчина захватил автобуса с заложниками. Он выдвинул требования к властям. Позже удалось освободить всех 13 пассажиров, никто их них не пострадал. В настоящее время злоумышленнику вменяют четыре уголовных статьи, включая организацию теракта. Владимир Зеленский выполнил требование злоумышленника и призвал граждан Украины посмотреть фильм "Земляне", как того требовал захватчик.



