Раненого пса с пулевыми попаданиями спасли на трассе под Петербургом

Под Мартышкино нашли собаку с огнестрельными ранениями.

В Ленинградской области, рядом с поселком Мартышкино, прохожий обнаружил тяжело раненую собаку. Он сообщил о находке волонтерам фонда помощи "Северный медведь". Животное доставили в ветеринарную клинику.

По данным врачей, рентген выявил у пса несколько огнестрельных ранений. В теле нашли пули разной давности. В фонде сообщили, что животное также получило травмы после наезда автомобиля.

Собаке, которой около десяти лет, оказали первую помощь. Ее состояние оценивают как средней степени тяжести. После завершения лечения для питомца, получившего имя Миша, будут подбирать новых владельцев.

Ранее собаку-водолаза спасли из погреба в Ленобласти.

Фото: фонд помощи "Северный медведь"