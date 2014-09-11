Петербурженке назначили штраф в размере 45 тысяч рублей за пьяную езду

Женщина попалась сотрудникам ДПС за рулем каршеринга в состоянии опьянения. От медосвидетельствования она отказалась, сославшись на необходимость кормить питомца.

В Северной столице суд вынес приговор автоледи, которая села за руль в нетрезвом виде. Инцидент произошел еще 30 ноября прошлого года.

Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль каршеринга, за рулем которого находилась женщина с явными признаками алкогольного опьянения. Инспекторы предложили ей пройти медицинское освидетельствование, однако водительница отказалась. Свой отказ она мотивировала тем, что ей срочно нужно домой для выполнения домашних дел: покормить и выгулять маленькую собачку.

В судебном заседании петербурженза заявила, что полицейские оказывали на нее моральное давление. Ее защитник также настаивал на нарушении процессуальных прав. Однако представитель правоохранительных органов опроверг эти обвинения, подчеркнув, что никакого психологического или физического воздействия на задержанную не оказывалось. Мировой судья изучил видеозаписи с места событий и не нашел подтверждения словам обвиняемой.

В итоге женщину признали виновной в отказе от прохождения медосвидетельствования. Суд назначил ей наказание в виде административного штрафа размером 45 тысяч рублей. Кроме того, петербурженку лишили права управления транспортными средствами на срок один год и семь месяцев.

Фото: Piter.TV