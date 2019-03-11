C 3 июня между Астаной и Петербургом возобновят прямые рейсы
Сегодня, 10:57
Перевозку пассажиров будут осуществлять современные лайнеры Airbus A319.

С 3 июня авиакомпания "Россия" возобновляет прямое авиасообщение между Астаной и Санкт-Петербургом. Об этом официально сообщили в пресс-службе аэропорта столицы Казахстана.

Согласно опубликованному расписанию, рейсы будут выполняться в летнем сезоне трижды в неделю. Вылеты из Астаны запланированы по понедельникам, четвергам и субботам, а обратные рейсы из Петербурга — по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Ранее мы сообщили о том, что из Петербурга в Ереван запускаются дополнительные авиарейсы.

Фото: Piter.TV

