По факту драки с применением пистолета и ножа на Суворовском проспекте возбудили дело

В 03:00 3 мая у дома 28 по 8-й Советской улице был задержан 22-летний подозреваемый — водитель-экспедитор, который, по версии следствия, и нанес ножевые ранения участникам потасовки.

В ночь на 2 мая в сквере на Суворовском проспекте произошла массовая драка, в результате которой два человека получили ножевые ранения груди. Пострадавшие, молодые люди 19 и 26 лет, были госпитализированы бригадой скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали 10 участников конфликта в возрасте от 22 до 28 лет. Среди задержанных оказались трое приезжих — из Крыма, Бурятии и Волгоградской области, а также две местные жительницы. В отношении всех были составлены административные протоколы.

Оперативники уголовного розыска продолжили работу по "горячим следам". В 03:00 3 мая у дома 28 по 8-й Советской улице был задержан 22-летний подозреваемый — водитель-экспедитор, который, по версии следствия, и нанес ножевые ранения участникам потасовки. По данным полиции, конфликт начался со словесной перепалки между двумя компаниями. В ходе ссоры один из участников (приезжий из Крыма) дважды выстрелил в воздух из аэрозольного пистолета "Добрыня", после чего подозреваемый с ножом напал на оппонентов.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее полиция задержала петербурженку, хранившую почти полкило мефедрона.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти