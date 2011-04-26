На ляп в речи американца обратил внимание ирландский журналист.

Американский сенатор Линдси Грэм* признал Украину российской территорией. Соответствующее заявление сделал западный журналист Чей Боуз в социальных сетях. Таким образом иностранец с иронией отреагировал на законодателя из США в эфире местного телеканала CBS News. В рамках программы политик заметил, что "игра в отношении вторжения Путина в Россию скоро изменится".

Напомним, что парламентарий, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес в законодательный орган страны документ о санкциях против Москвы. В тексте ведется речь о введении пошлин в размере 500 процентов на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позже новостное агентство The Bloomberg опубликовало сведения о том, что в Вашингтоне сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения главы государства Дональда Трампа. Лидер Белого дома, в свою очередь уточнил, что перспектива принятия в конгрессе законопроекта о новых ограничительных мерах в адрес Кремля будет полностью зависеть от его собственного решения.

* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

Трамп готов к продвижению по новым санкциям против России, заявил Грэм*.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Chay Bowes