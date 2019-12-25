Из озера Травкино извлекли тело мужчины

Спасатели Приозерска 14 июля обнаружили утонувшего, транспортировали на берег и передали полицейским.

В Приозерском районе состоялись поисковые работы. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

В ведомство накануне поступила информация о том, что в озере Травкино утонул человек. Спасатели Приозерска 14 июля обнаружили утонувшего, транспортировали на берег и передали полицейским. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Колонистском пруду в Петербурге едва не утонул мальчик. Ребенка заметили спасатели поста ВОСВОД, которые осуществляли мониторинг акватории. Госпитализация в больницу ему не потребовалась.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти