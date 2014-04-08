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В Колонистском пруду едва не утонул мальчик
Сегодня, 15:27
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В Колонистском пруду едва не утонул мальчик

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Ребенка заметили спасатели поста ВОСВОД, которые осуществляли мониторинг акватории.

В Пушкине в Колонистском пруду едва не утонул 10-летний мальчик, его спасли. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Как уточнили в ведомстве, родителей рядом не было. Ребенка заметили спасатели поста ВОСВОД, которые осуществляли мониторинг акватории, его извлекли из воды и доставили на берег. Медики осмотрели мальчика, госпитализация в больницу ему не потребовалась. 

Спасатели напомнили, что детей нельзя оставлять у воды без присмотра, всегда знайте, где ребенок. Не стоит игнорировать знак "Купание запрещено", купайтесь только на оборудованных пляжах. 

Ранее на Piter.TV: по факту смерти девочки на Вуоксе возбуждено уголовное дело. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 

Теги: пушкин, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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