В Колонистском пруду едва не утонул мальчик

Ребенка заметили спасатели поста ВОСВОД, которые осуществляли мониторинг акватории.

В Пушкине в Колонистском пруду едва не утонул 10-летний мальчик, его спасли. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Как уточнили в ведомстве, родителей рядом не было. Ребенка заметили спасатели поста ВОСВОД, которые осуществляли мониторинг акватории, его извлекли из воды и доставили на берег. Медики осмотрели мальчика, госпитализация в больницу ему не потребовалась.

Спасатели напомнили, что детей нельзя оставлять у воды без присмотра, всегда знайте, где ребенок. Не стоит игнорировать знак "Купание запрещено", купайтесь только на оборудованных пляжах.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу