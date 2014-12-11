По факту смерти девочки на Вуоксе возбуждено уголовное дело

В Выборгском районе после гибели четырехлетней девочки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.
Напомним, 7 июля ребенок во время катания на резиновой лодке по реке Вуоксе оказался в воде. Пострадавшая ударилась о мотор и получила повреждения, несовместимые с жизнью.
На место выезжала следственно-оперативная группа. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, назначены экспертизы.
Ранее мы рассказывали о том, что в санатории в селе Колчаново скончался подросток, возбуждено уголовное дело.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти
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