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По факту смерти девочки на Вуоксе возбуждено уголовное дело
Сегодня, 16:59
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По факту смерти девочки на Вуоксе возбуждено уголовное дело

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Пострадавшая ударилась о мотор и получила повреждения, несовместимые с жизнью.

В Выборгском районе после гибели четырехлетней девочки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Напомним, 7 июля ребенок во время катания на резиновой лодке по реке Вуоксе оказался в воде. Пострадавшая ударилась о мотор и получила повреждения, несовместимые с жизнью. 

На место выезжала следственно-оперативная группа. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, назначены экспертизы. 

Ранее мы рассказывали о том, что в санатории в селе Колчаново скончался подросток, возбуждено уголовное дело. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: вуокса, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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