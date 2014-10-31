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На Вуоксе утонула четырехлетняя девочка
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На Вуоксе утонула четырехлетняя девочка

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По неизвестной причине катер перевернулся, пострадавшую не удалось спасти.

На реке Вуоксе в Ленобласти утонул четырехлетний ребенок после того, как перевернулась моторная лодка. Девочка погибла, пишет tg-канал "Mash на Мойке" 8 июля. 

Трагедия произошла на базе отдыха "Зеленый мыс" в Выборгском районе, малышка каталась по воде вместе со взрослыми. По неизвестной причине катер перевернулся, пострадавшую не удалось спасти. 

На месте работали экстренные службы, все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что в карьере Красная Горка утонул 16-летний подросток, его тело передали следователям и полицейским для дальнейшего разбирательства. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: вуокса, ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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