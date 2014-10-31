На Вуоксе утонула четырехлетняя девочка

По неизвестной причине катер перевернулся, пострадавшую не удалось спасти.

На реке Вуоксе в Ленобласти утонул четырехлетний ребенок после того, как перевернулась моторная лодка. Девочка погибла, пишет tg-канал "Mash на Мойке" 8 июля.

Трагедия произошла на базе отдыха "Зеленый мыс" в Выборгском районе, малышка каталась по воде вместе со взрослыми. По неизвестной причине катер перевернулся, пострадавшую не удалось спасти.

На месте работали экстренные службы, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что в карьере Красная Горка утонул 16-летний подросток, его тело передали следователям и полицейским для дальнейшего разбирательства.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)